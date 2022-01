Le gourou de la secte Azzaël et plusieurs responsables arrêtés

Fin de cavale pour le gourou de la secte dénommée Azzaël Awouignan. Le sieur Kpodékon Mesmin et une dizaine de responsables de section de l’église viennent d’être mis aux arrêts par la police. Ils seront jugés pour avoir été les instigateurs des attaques meurtrières qui ont occasionnés huit morts dont deux policiers et plusieurs blessés dans la localité de Kogandji sis à 3 km de Monkpa, dans la commune de Savalou.

La battue menée samedi et dimanche derniers dans la commune de Savalou et dans d’autres localités par les forces de défense et de sécurité a été fructueuse.

Le gourou de la secte Azzaël, Kpodékon Mesmin, a été capturé, ce dimanche 30 janvier, suite à l’avis de recherche lancé par la police. D’autres responsables de section installés dans les autres communes du pays ont été aussi arrêtés.

Les investigations se poursuivent pour mettre hors d’état de nuire les autres membres de ce groupe extrémiste violent.

La police a ouvert une enquête suite aux scènes de violences meurtrières qui se sont produites samedi dernier à Monkpa dans la commune de Savalou.

Le bilan fait état d’au moins 8 morts dont 2 policiers et 6 adeptes de l’église Azzaël. Parmi les blessés, il y a aussi trois policiers dont un haut responsable.

Il n’est pas exclu que l’église Azzaël Awouignan soit interdite d’activité au Bénin, compte tenu de la gravité des actes posés par ses fidèles extrémistes.

Le gourou de la secte Azzaël et ses complices encourent de lourdes peines pour les actes terroristes commis.

