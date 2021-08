Le géniteur de 157 enfants inhumé ce jeudi

Le Béninois Akohoué Rachidi Houessou, géniteur de 157 enfants dont 41 filles et 116 garçons n’est plus. Il sera inhumé ce jeudi 5 août 2021.



Akohoué Rachidi Houessou, désigné comme ”l’homme le plus fertile" par le magazine ”Record du Bénin" est décédé ce mercredi 3 août à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie.

Il sera inhumé ce jeudi 5 août 2021, selon les rites funéraires musulmans. Les obsèques du défunt seront également organisés par les adeptes du culte vodoun.

Akohoué Rachidi Houessou est exploitant agricole et tradithérapeute et vit en union libre avec 44 femmes. 43 de ses épouses ont donné naissance à 157 enfants dont 41 filles et 116 garçons.

Avant son décès, l’homme le plus fertile du Bénin résidait dans son harem à Glo-Djigbé, une localité de la commune d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

