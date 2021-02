Le droit à l’énergie promeut l’éducation des filles

L’association Le droit à l’énergie (LDE) en collaboration avec ses partenaires et amis a procédé le vendredi 29 janvier 2021, à la mise en service des installations en énergie solaire à l’Ecole primaire publique (Epp) Datinonko dans la commune de Tori-Bossito. Ce don vise à offrir de meilleures conditions d’études aux écoliers de cette établissement mais surtout à promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l’école.

Le maire de la commune et une délégation du MCA Bénin II ont rehaussé de leur présence la cérémonie.

Dans son allocution, Mme Estèle Gbénou, présidente de l’Association Le droit à l’énergie (LDE), a attiré l’attention sur l’intérêt de l’éducation et le maintien des filles à l’école si l’on veut rompre le cycle de la pauvreté. « Notre association a décidé de faire sa toute première action envers les jeunes écoliers de cette commune, envers particulièrement les jeunes filles qui se battent et qui sont souvent un peu moins soutenues que les garçons et nous espérons pouvoir diffuser ce genre de message aux parents afin qu’ils continuent de protéger et de soutenir leurs filles écolières ».

D’un coût global de 658.000 francs CFA pour l’installation des panneaux solaires et d’environ 855.400 francs CFA pour les sacs à dos, kits scolaires et lampes torches solaires, ces équipements, dira Estèle Gbénou vont pouvoir permettre aux apprenants de l’Epp Datinonko d’étudier la nuit afin de réaliser leurs rêves.

« L’électrification à 100% est notre combat et constitue un moyen pour permettre à la jeunesse d’avoir l’avenir qu’elle mérite », a soutenu l’activiste de l’énergie.

Pas de développement sans énergie

En réponse à cet élan de solidarité, M. Rogatien Akouakou, le maire de Tori-Bossito a rappelé les défis de sa commune dans le secteur de l’énergie. La mise en service des installations solaires au profit de l’Epp Datinonko marque, selon lui, le début d’une révolution non seulement dans cette école mais aussi dans la commune de Tori-Bossito.

Selon ses explications, dans le village Datinonko, les conditions de scolarisation sont précaires car, la non électrification du village et de l’école empêchait les enfants d’étudier lorsque la nuit tombe. Une situation qui malheureusement agit sur le taux de réussite qui est toujours en baisse.

« Ces installations mises en service ce jour vont contribuer à améliorer qualitativement les conditions de travail des enseignants ainsi que celles des écoliers », s’est-il réjoui.

Rogatien Akouakou a félicité et remercié la présidente de LDE et ses partenaires pour leur appui constant et souhaité que le partenariat soit prospère. Il a saisi l’occasion pour faire d’elle citoyenne de la commune de Tori-Bossito.

Satisfaits de cette initiative qui vient renforcer les efforts du gouvernement dans la promotion de l’éducation pour tous, le directeur de l’Epp Datinonko, Serge Godfroy Koukponou et la chargée des questions genre et inclusion sociale au MCA Bénin II, Bénédicta Comlan ont aussi remercié la donatrice pour avoir pensé aux plus jeunes.

Tout en mettant l’accent sur l’économie énergétique, la représentante du MCA a invité la communauté scolaire de Datinonko à entretenir les installations solaires pour un meilleur rendement scolaire.

Au nom de la communauté scolaire, le premier responsable de l’école a pris en personne l’engagement pour le suivi et la bonne utilisation des équipements ainsi que leur maintenance préventive.

Juliette MITONHOUN

31 janvier 2021 par