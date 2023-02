Le douanier BIO OBEGUI inhumé ce jeudi à Parakou

Le capitaine de la douane, Walis BIO OBEGUI a été inhumé jeudi 02 février 2023. Plusieurs responsables de la douane béninoise ont pris part aux obsèques marqués par une prière musulmane à la mosquée centrale de Zongo dans le 3e arrondissement de Parakou.

Walis BIO OBEGUI repose depuis ce jeudi 02 février 2023 dans sa demeure éternelle. Son inhumation a eu lieu dans sa maison familiale 0 Parakou.

Admis au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou après le drame de Dassa dimanche 29 janvier, il a succombé quelques heures plus tard à ses blessures.

Les membres de sa famille et une délégation de ses frères d’armes conduite par le colonel Imorou IDRISSOU, directeur de la législation et de la coopération de la direction générale des douanes ont accueilli le corps dans la matinée de ce jeudi dans la cité des Kobourou. Rafatou SARIKI, Bléo AHOSSI, Marcellin LAOUROU, Pierre KOUASSIVI et plusieurs autres responsables de douane étaient présents aux cérémonies d’obsèques.

Walis BIO OBEGUI est né le 25 janvier 1985 à Parakou. Il est père de 03 enfants. Le drame de Dassa qui lui a coûté la vie est survenu quelques jours seulement après son 38e anniversaire. L’ex capitaine de la douane a intégré la douane béninoise en 2005. Il fut chef de poste de Karimama.

F. A. A.

2 février 2023 par ,