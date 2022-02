Le dossier faux passeports s’ouvre ce lundi à la CRIET

L’audience des personnes poursuivies dans l’affaire de délivrance de passeports béninois à des Camerounais reprend, ce lundi 28 février 2022, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les accusés qui n’ont pu faire leurs dépositions à l’audience du 07 février dernier, pourraient le faire ce jour.

Le commissaire Florent Agbo, précédemment directeur de l’émigration et de l’immigration (DEI) et ses coaccusés devant les juges de la CRIET ce jour. Ils sont poursuivis pour avoir délivrés le passeport béninois à des Camerounais. A l’audience du 07 février dernier, le chef du quartier d’Avotrou et les 6 Camerounais ont comparu.

Le chef quartier dans ses déclarations avoue avoir délivré des attestations de résidence à des Camerounais. Les pièces qui lui avaient été présentées sont légalisées au Bénin. L’élu local reconnait avoir commis l’erreur de n’avoir pas vérifié si les requérants proviennent vraiment de son territoire de compétence.

A la barre, les Camerounais ont déclaré avoir déboursé 4 à 5 millions FCFA chacun pour obtenir le passeport béninois. Le démarcheur en cavale est activement recherché.

Environ 20 personnes dont l’ex directeur de la DEI, principale accusé, sont poursuivis dans ce dossier pour abus de fonction, faux et usage de faux.

