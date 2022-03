Le dossier faux passeports renvoyé au vendredi prochain

Nouveau renvoie du dossier de délivrance de passeport béninois à des camerounais. L’audience ouverte ce lundi 28 février est renvoyée au vendredi 05 mars prochain.

A l’audience de ce lundi, environ 10 personnes dont la secrétaire et l’ex directeur de l’émigration et de l’immigration, Florent Agbo, ont déposé. Dans ses déclarations, la secrétaire affirme avoir reçu des ordres de son patron pour l’enrôlement des dossiers qui lui ont été remis.

Appelé à la barre après une suspension, le commissaire Florent Agbo avoue être victime de sa volonté d’aider des gens pour l’établissement de passeports. Des autorités à divers niveau, cadres, et parents d’élèves l’auraient sollicité à cet effet. Il a par ailleurs déclaré à la cour qu’il n’est pas directement lié à l’établissement de passeport. Florent Agbo affirme avoir donné le privilège au chef division passeport.

20 personnes et l’ex patron de la DEI sont poursuivis dans le dossier de délivrance de passeports à des camerounais. Ils sont accusés de faux et usage de faux et abus de fonction.

Deux autres intermédiaires sont activement recherchés par la police.

Fabrice A. A.

