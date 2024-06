Le document de Programmation budgétaire 2025-2027 adopté

Le gouvernement a adopté mercredi 12 juin 2024 en Conseil des ministres, le document de Programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027.

Le Bénin dispose d’un nouveau document de Programmation budgétaire et économique pluriannuel pour la période 2025-2027. Ledit document a été adopté mercredi 12 juin 2024 en Conseil des ministres. Le gouvernement après l’adoption, a autorisé la transmission à l’Assemblée nationale.

Le document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle selon le communiqué du Conseil des ministres, est accompagné des documents de Programmation pluriannuelle des dépenses qui constituent les principaux vecteurs de la performance. « L’ensemble de ces documents forme le rapport préparatoire Programmation au Débat qui participe du renforcement des pouvoirs de contrôle de l’institution parlementaire. Cette démarche permet d’améliorer son information à travers la présentation d’une première estimation de l’évolution de la situation économique et financière du pays à moyen terme », renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le document adopté, la politique économique sur la période indiquée, sera orientée vers la poursuite de la transformation de l’économie conformément au Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026. « L’État poursuivra les actions de diversification de l’économie, d’amélioration des capacités de production et de la productivité. Il est à noter qu’un accent particulier sera accordé au développement du secteur industriel, l’objectif étant de poursuivre la remontée des chaînes de valeurs par une transformation locale des produits agricoles et non agricoles. Dans ce cadre, l’État continuera le développement de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé et poursuivra son accompagnement au secteur industriel en général », renseigne le compte rendu du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement.

« Sur le plan social, l’État s’investira dans l’extension des filets sociaux et les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). Le but visé est de faire bénéficier les fruits de la croissance au plus grand nombre et d’améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. A cet effet, la généralisation du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) sera effective, les autres mesures sociales seront poursuivies et renforcées ; les projets à fort impact social et sur les ODD continueront de cristalliser l’attention.

S’agissant des finances publiques, l’État va maintenir un cadre financier soutenable. Pour ce faire, un accent sera mis sur la bonne conduite de son Programme économique et financier avec le Fonds Monétaire International (FMI) dont les revues à date se sont soldées par la réalisation de tous les critères de performance et des repères structurels.

En outre, les réformes engagées au niveau des entreprises publiques, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale seront consolidées afin de sauvegarder les acquis et d’optimiser leurs contributions à l’économie.

Enfin, l’ensemble des interventions de l’État se fera de manière à préserver la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances publiques », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

