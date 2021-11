Le directeur de Océan FM dresse un premier bilan

Le directeur de la radio Océan FM s’est prononcé quelques heures après l’incendie, qui a ravagé la station qu’il dirige. Léonide Glégan dans un entretien accordé à la Radio nationale a évalué à environ 10 millions FCFA, les pertes enregistrées suite à l’incendie qui s’est déclenché ce mardi 16 novembre au studio de la ’’radio des défis’’.

Pas de perte en vie humaine à Océan FM, mais les dégâts matériels sont énormes et empêchent la station radio d’émettre. Suite à l’incendie qui s’est déclenché mardi dernier à son siège, Océan FM a perdu des mobiliers, deux à trois tables de mixage, et des micros. Selon le directeur, « l’équipement de la base fréquence est parti totalement ». Le bilan financier selon lui, est estimé à environ 10 millions de francs CFA.

A sa prise de fonction, Léonide Glégan dit avoir repris certaines choses au niveau de l’équipement, à la régie, à la production et au niveau du studio. Les travaux exécutés à l’époque, ont coûté près de 10 millions FCFA, emportés par les flammes. « Ces équipements sont partis, en plus de ce qui est là et qu’on n’avait pas changé », a ajouté le directeur.

La cause de l’incendie survenu, ce mardi 16 novembre, à Océan FM reste pour le moment, inconnues. Il n’est pas exclu qu’elle soit liée à un court-circuit.

