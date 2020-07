Le dépôt des dossiers à partir du 03 août

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en service, à partir du 03 août 2020, des unités de réception des dossiers de demande d’actes de naissance reconstitués et de certification d’identification personnelle.

Selon le communiqué de la direction générale de l’ANIP en date du lundi 27 juillet 2020, cette opération est lancée dans le souci d’assurer un service de proximité et soulager la peine des usagers.

À partir du 03 août, ils peuvent se rendre dans les treize arrondissements de Cotonou et dans toutes les mairies des autres communes, sur toute l’étendue du territoire national pour le dépôt de leurs dossiers.

Les usagers doivent respecter scrupuleusement le port de masque et observer les gestes barrières recommandés par le ministère de la Santé.

