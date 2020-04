Le dépistage systématique en vue pour tous les Béninois

Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, au cours d’un point de presse ce vendredi 03 avril, a expliqué aux professionnels des médias, les mesures prises et les résultats auxquels le gouvernement du président Patrice Talon est parvenu depuis l’avènement de la crise du Coronavirus au Bénin.

« Tout le gouvernement est au front pour mettre fin à cette pandémie qui ébranle toute la nation », a expliqué le ministre de la communication et de la poste.

Le Covid-19 a surpris tout le monde, a-t-il fait savoir indiquant que c’est une pandémie qui a déstabilisé tout le monde, et que nul ne peut avoir la science infuse et prendre la meilleure mesure. A en croire le porte-parole du gouvernement, c’est le confinement qui a permis d’arriver à bout de cette pandémie à Wuhan et dans certains pays. Selon Alain Orounla, dans les pays où le confinement a été effectif et total, certains ont une puissance économique, et le Bénin à l’instar des pays ayant des ressources limitées, ne peut aller directement au « confinement absolu ». « On a examiné toutes les possibilités pour éviter que Covid-19 fasse de morts dans notre pays », a-t-il expliqué.

Pour le ministre de la communication, le gouvernement communique, rien n’est caché, rien n’est confisqué, et les populations sont informées à chaque instant de l’évolution de la situation.

Selon lui, les statistiques mises à disposition des autorités, sont celles que le gouvernement met à la disposition du peuple.

Selon le porte-parole du gouvernement, les mesures prises par le gouvernement sont les meilleures, et le comité de crise suit au fur et à mesure la situation.

Avant la fin de la période de 15 jours, si la situation se stabilise ou régresse, il faudra alléger les barrières, a-t-il expliqué.

Au cas contraire, les mesures en vigueur peuvent être maintenues ou corsées.

Tout en se réjouissant de ce qu’aucun décès n’a été enregistré, Alain Orounla a émis le souhait que cela n’arrive. Les mesures prises selon lui, font leurs effets et le gouvernement souhaiterait que ça continue ainsi. À la suite de ces mesures, souligne-t-il, le Bénin après sa victoire sur cette pandémie peut être fier d’être un pays qui « fait barrage au Covid 19 ».

Le ministre de la communication et de la poste a par ailleurs informé que la mesure que le gouvernement entend désormais prendre, est qu’il faudra procéder au dépistage systématique des populations. Mais pour le moment, les réflexions sont en cours afin de voir ce qui est possible dans ce sens, a-t-il confié.

F. A. A.

