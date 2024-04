Le déguerpissement à la plage de Fidjrossè a démarré

Après la phase de sensibilisation qui a duré plusieurs mois, les opérations de déguerpissement à la plage de Fidjrossè, dans le 12e arrondissement de Cotonou, ont démarré. Bars et autres commerces installés dans l’emprise du projet Route des pêche, ont commencé à être délogés depuis mardi 09 avril 2024.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Route des pêches, les travaux de déguerpissement à la plage de Fidjrossè ont démarré. Ceci, après environ 10 mois de sensibilisation faite de réunions et autres rencontres avec la préfecture de Cotonou.

L’opération de déguerpissement intervient également après les travaux de recensement effectués par le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable. Maquis et autres lieux de loisirs installés le long de la plage de Fidjrossè, ont commencé par être délogés depuis mardi 09 avril 2024. Le but visé est de permettre à l’entreprise en charge de l’exécution des travaux d’aménagement, de prendre possession du site. Le déguerpissement ainsi entamé va se poursuivre dans les prochains jours, jusqu’à libération totale du site. Au terme des travaux d’aménagement, les tenanciers de ces lieux de loisirs auront la possibilité de se réinstaller suivant le plan d’aménagement et les cahiers de charges bien définis par le ministère du cadre de vie.

F. A. A.

