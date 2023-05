Le coup d’envoi donné ce samedi 20 Mai

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde U20 qui se jouera du 20 Mai au 11 juin prochain en Argentine.

Phase de groupes

Samedi 20 mai (1ère journée) :

20h : Guatemala- Nouvelle Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

20h : Etats-Unis-Equateur (Groupe B), stade du bicentenaire.

23h : Argentine-Ouzbékistan (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

23h : Fidji-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.

Dimanche 21 mai :

20h : Nigeria-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

20h : Israel-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

23h : Italie-Brésil (Groupe D), stade Malvinas.

23h : Sénégal-Japon (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Lundi 22 mai :

20h : France-Corée du Sud (Groupe F), stade Malvinas.

20h : Angleterre-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

23h : Gambie-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.

23h : Uruguay-Irak (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

Mardi 23 mai (2e journée) :

20h : Etats-Unis-Fidji (Groupe B), stade du bicentenaire.

20h : Ouzbékistan-Nouvelle-Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

23h : Equateur-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.

23h : Argentine-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

Mercredi 24 mai :

20h : Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

20h : Italie-Nigéria (Groupe D), stade Malvinas.

23h : Japon-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

23h : Brésil-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

Jeudi 25 mai :

20h : Uruguay-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

20h : France-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

23h : Irak-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

23h : Corée du Sud-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.



Vendredi 26 mai (3e journée) :

20h : Slovaquie-Etats-Unis (Groupe B), stade du bicentenaire.

20h : Equateur-Fidji (Groupe B), stade Único Madre de Ciudades.

23h : Nouvelle Zélande-Argentine (Groupe A), stade du bicentenaire.

23h : Ouzbékistan-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

Samedi 27 mai :

20h : Brésil-Nigeria (Groupe D), stade Único Diego Armando Maradona.

20h : République dominicaine-Italie (Groupe D), stade Malvinas.

23h : Japon-Israel (Groupe C), stade Malvinas.

23h : Colombie-Sénégal (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Dimanche 28 mai :

20h : Irak-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

20h : Tunisie-Uruguay (Groupe E), stade Malvinas.

23h : Corée du Sud-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

23h : Honduras-France (Groupe F), stade Único Diego Armando Maradona.

Huitièmes de finale

Huitième de finale 1 (vainqueur groupe B vs 3ème groupe groupe A/C/D), le 30 mai à 19h 30, stade Malvinas.

Huitième de finale 2 (deuxième groupe A vs deuxième groupe C), le 30 mai à 23h, stade Malvinas.

Huitième de finale 3, (vainqueur groupe C vs 3ème groupe A/B/F), le 31 mai à 19h 30, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 4, (vainqueur groupe D vs 3ème groupe B/E/F), le 31 mai à 19h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 5, (vainqueur groupe A vs 3ème groupe C/D/E), le 31 mai à 23h, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 6, (vainqueur groupe E vs deuxième groupe D), le 31 mai à 23h, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 7, (vainqueur groupe F vs deuxième groupe E), le 1er juin à 19h 30, Stade Único Madre de Ciudades.

Huitième de finale 8, (deuxième groupe B vs deuxième groupe F), le 1er juin à 23h, Stade Único Madre de Ciudades.

Quarts de finale

Quart de finale 1, (vainqueur huitième de finale 2 vs huitième de finale 4), Le 3 juin à 19h 30, stade du bicentenaire.

Quart de finale 2, Le 3 juin à 23h, (vainqueur huitième de finale 3 vs huitième de finale 6), stade du bicentenaire.

Quart de finale 3, (vainqueur huitième de finale 8 vs huitième de finale 5), Le 4 juin à 19h 30, stade Único Madre de Ciudades.

Quart de finale 4, (vainqueur huitième de finale 1 vs huitième de finale 7), Le 4 juin à 23h, stade Único Madre de Ciudades.

Demi-finales

Demi-finale 1, (vainqueur quart de finale 4 vs quart de finale 1), le 8 juin à 19h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Demi-finale 2, (vainqueur quart de finale 2 vs quart de finale 3), le 8 juin à 23h, stade Único Diego Armando Maradona.

Match pour la 3ème place

Le 11 juin à 19h30, (perdant demi-finale 1 vs perdant demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.

Finale

Le 11 juin à 23h, (vainqueur demi-finale 1 vs demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.

