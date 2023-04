Le corps d’un taxi-moto rejeté par la mer

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans la matinée du vendredi 21 avril 2023 à la plage de Finagnon, un quartier situé à Akpakpa dans la ville de Cotonou. Il s’agit d’un malade mental.

Découverte macabre à Cotonou vendredi 21 avril 2023, jour de la fête de Ramadan. Le corps d’un homme a été rejeté par la mer. L’homme d’après la famille, est un malade mental. C’est un conducteur de taxi-moto communément appelé "zemidjan" qui dit être hébreu et tente de rejoindre par la mer, ses frères en Israël.

Mercredi 19 avril, il avait tenté de se noyer, mais une équipe de patrouille du commissariat du premier arrondissement de Cotonou l’en avait dissuadé, à la demande du chef quartier de Finagnon. Il avait retrouvé ses esprits et promis ne plus revenir au bord de la mer. Mais les heures qui ont suivi, il n’a pas tenu parole. Il y est retourné, et cette fois-ci, la mort a suivi.

Son corps est remis aux parents pour inhumation.

