Le corps d’un homme retrouvé dans un puits

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé en fin de semaine écoulée dans un puits à ciel ouvert d’environ 80m de profondeur à Adingnigon, un village de la commune d’Agbangnizoun, dans le département du Zou.

Agé de 38 ans environ, l’homme selon l’information rapportée par Frissons radio, avait quitté sa maison mercredi 04 novembre dernier aux environs de 06 heures et n’y est plus retourné.

En présence du chef d’arrondissement, du chef du village, et des éléments de la police républicaine, le corps a été remis aux parents pour inhumation.

Le défunt est manœuvre dans une société à Bohicon.

F. A. A.

9 novembre 2020 par