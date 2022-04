Le concours d’entrée à l’EAMAU démarre le 10 mai

Le concours d’entrée en première année de l’Ecole Africaine des métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé, session de 2022, sera organisé les mardi 10 et mercredi 11 mai 2022 au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou. L’annonce a été faite à travers un communiqué de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en date du 1er avril 2022.

Selon le communiqué signé de la ministre Eléonore Yayi Ladékan, trois filières sont ouvertes au concours d’entrée en première année de l’Ecole Africaine des métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé, session de 2022. Il s’agit de l’Architecture, l’Urbanisme et Gestion Urbaine.

Les candidats désireux de prendre part à ces concours doivent être âgés de 21 ans au plus au 31 décembre 2022. Le candidat doit être bachelier (sans distinction de série) depuis moins d’un an ; une dérogation est accordée aux élèves inscrits en classe de terminale en 2022 (en cas d’admission, ils devront présenter une attestation de réussite au BAC). Il faut s’inscrire en ligne sur le site : www.concours.enseignementsuperieur.gouv.bj et déposer les dossiers dans les centres ci-après : ENS de Natitingou ; IFSIO de Parakou ; ENSET de Lokossa ; ENS de Porto-Novo ; ENSTP d’Abomey ou à la DEC/MESRS à Cotonou.

« Les candidats ne peuvent passer les concours que deux (02) fois au plus », précise le communiqué

Le concours d’entrée sera organisé les mardi 10 et mercredi 11 mai 2022 au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou. « Au terme de ces concours, la décision d’octroi de bourse est une prérogative exclusive de la Commission Nationale des Bourses et Aides Universitaires (CNABAU) qui accorde des bourses aux bacheliers de l’année 2022 classés par ordre de mérite dans chaque filière », informe la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription uniquement en ligne est fixée au vendredi 15 avril 2022 à 17h00. Le candidat présentera les pièces demandées en 03 exemplaires dont un original et 02 photocopies.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la Direction des Examens et Concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DEC/MESRS) ou à la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU).

