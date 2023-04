Le communiqué d’explication de la FBF

Depuis ce lundi 03 Avril, une délégation de la CAF est en visite au Bénin pour inspecter les stades choisis par la FBF pour co-organiser la CAN 2025 avec le Nigeria.

En effet, le Bénin et le Nigéria ont déposé une candidature conjointe pour co-organiser la CAN 2025. Et une mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) s’est rendue, à cet effet, dans les deux pays.

A propos, la FBF s’est expliquée à travers un communiqué. Le voici :

