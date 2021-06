Le comité de la Cedeao s’active à Cotonou

Le Comité régional de suivi du Plan d’action 2019-2023 de la Cedeao sur le retour des biens culturels aux pays africains est en réunion à Cotonou du 29 juin au 1er juillet 2021. Le ministre béninois en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Hervé Abimbola, a procédé, ce mardi, à l’ouverture des travaux, à Bénin Royal Hôtel.

Le retour des biens culturels aux pays africains est au cœur d’une réunion ouverte mardi 29 juin 2021à Cotonou. Il s’agit d’une première réunion du Comité régional de suivi du Plan d’action 2019-2023 de la Cedeao. Selon Blaise Diplo-Djomand, Représentant résident de la Cedeao au Bénin, l’objectif de la réunion est d’examiner le niveau de mise en œuvre du plan d’actions 2019-2023 plus de deux ans après son adoption par les Chefs d’État et de Gouvernement, et à surtout relever les défis qui restent afin de booster le processus de retour des biens culturels dans leurs pays d’origine.

« Les biens culturels objets de demande de restitution, sont le fruit du génie créateur de nos ancêtres et constituent des témoins d’un passé qu’il nous faut aujourd’hui aborder dans un esprit constructif et de façon décomplexée », a indiqué Jean-Michel Hervé Abimbola. Le ministre en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts s’est réjoui du choix du Bénin pour abriter la réunion du Comité. « Je voudrais vous encourager à faire des propositions réalistes, objectives et efficientes afin que la mise en œuvre de ce plan d’actions ait un impact réel, et que des actions concrètes soient suggérées au plus haut niveau pour enclencher le processus général de restitution », a précisé le ministre.

Parmi les participants à la réunion, il y a le Directeur de la Commission Éducation, sciences et culture de la Cedeao, Prof Abdoulaye Maga, des autorités et experts de la matière culture accrédités par la Cedeao.

