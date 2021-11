Le chef service de Radio SOGEMA licencié

Une mission d’audit commanditée par la direction générale de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) révèle des malversations financières au niveau de la Radio. Le chef Service commerciale de ladite Radio, Ariane Gnonlonfoun, a été licenciée pour fautes lourdes, et rayée de l’effectif de la société.

Selon les résultats de l’audit, des détournements de prestations, surfacturations, création d’agence de communication parallèle pour concurrencer la station, auraient été observés. La violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service régulièrement portée à la connaissance du personnel, et plusieurs autres malversations ont été notées.

Les mis en cause afin d’atteindre leurs objectifs, auraient brouillé le serveur principal de la radio et dissimulé le mot de passe. Les auditeurs ont mis en cause deux agents. Ces derniers selon nos sources, ont été reconnus coupables de malversations et auraient payé les fonds détournés grâce à l’intervention du syndicat.

F. A. A.

