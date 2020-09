Le calendrier de la rentrée scolaire 2020-2021

Le ministre Salimane Karimou et son homologue Mahougnon Kakpo ont pris un arrêté en date du 15 septembre 2020 fixant le calendrier de l’année scolaire 2020-2021 dans les établissements des enseignements maternel et primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle.

Le calendrier scolaire dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle à l’exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage est fixé comme suit :

Pré-rentrée scolaire : Du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020 (01 semaine)

Premier Trimestre : Du lundi 28 septembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 après les cours de la matinée (12 semaines 03 jours)

Congés de Fin du Premier Trimestre : Du mercredi 23 décembre 2020, après les cours de la matinée au dimanche 03 janvier 2021 inclus (01 semaine 02 jours)

Deuxième Trimestre : Du lundi 04 janvier 2021 au mercredi 31 mars 2021, après les cours (11 semaines 03 jours)

Congés de détente : Du vendredi 19 février 2021 après les cours de l’après-midi au dimanche 28 février 2021 inclus (01 semaine)

Congés de Fin du Deuxième Trimestre : Du mercredi 31 mars 2021 après les cours, au dimanche 11 avril 2021 inclus (01 semaine 02 jours)

Troisième Trimestre : Du lundi 12 avril 2021 au jeudi 1er juillet 2021 après les cours de l’après-midi (11 semaines 04 jours)

Les grandes vacances sont fixées au jeudi 1er juillet 2021 après les cours de l’après-midi. Elles prennent fin le dimanche 19 septembre 2021.

Selon l’article 3 de l’arrêté interministériel « les activités pédagogiques reprennent effectivement dans tous les établissements scolaires publics et privés, le lundi 20 septembre 2021 ».

Les établissements scolaires publics et privés vaqueront les jours de fête et jours fériés de l’année.

