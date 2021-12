Le budget général de l’Etat 2022 voté ce mois

Le président de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale a donné des précisons sur le processus du vote du budget de l’Etat, gestion 2022. Gérard Gbénonchi s’est confié, ce mercredi 1er décembre 2021, à la radio nationale.

Le ballet des ministres et présidents d’institution devant la Commission budgétaire de l’Assemblée a démarré et se poursuit dans le cadre du vote de projet de loi de finances, gestion 2022. Selon Gérard Gbénonchi, président de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, l’adoption des différents rapports présentés devant la Commission est la deuxième étape du processus. Joint au téléphone, mercredi 1er décembre 2021, par la radio nationale, le président de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, a fait savoir qu’il sera procédé à la rédaction et à l’adoption de la compilation des « rapports spéciaux des 34 ministères sectoriels et institutions de la République ». « Nous allons rédiger et faire adopter en plénière budgétaire le rapport général que nous déposerons sur la table du président de l’Assemblée nationale et à son tour, il verrait dans le calendrier et programmer le jour de la plénière qui sera consacré au vote de la loi de finances gestion 2022 », a expliqué Gérard Gbénonchi. A en croire le député, le budget général de l’Etat, exercice 2022 ne sera pas en hausse comparativement à la loi de finances 2021. Cela est due au collectif budgétaire voté et qui a permis de passer de 2452 milliards FCFA initialement prévus pour 2021 à 2985 milliards FCFA comme budget remanié. « Le budget de 2022 ne sera pas forcément en hausse par rapport au collectif budgétaire, mais par rapport au budget initial de 2021 », a indiqué Gérard Gbénonchi.

