Le branchement au réseau électrique passe de 85 000F à 20 000F

En conseil des ministres, mercredi 6 juillet 2022, le gouvernement a approuvé une nouvelle politique d’accès à l’électricité qui réduit drastiquement les frais de raccordement au réseau électrique.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a fait savoir que « partout sur le territoire national et à partir du dernier poteau électrique avant votre maison, vous n’avez pas à payer au-delà de 20.000 francs sur la période 2022-2023 » pour être raccordé au réseau électrique.

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres une politique d’accès des populations à l’énergie.

« La politique prévoit que l’accès aux maisons sera gratuit donc zéro franc (...) Vous aurez seulement à payer, les frais de contrôle des installations intérieures », et ce à partir de 2025, a poursuivi le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Wilfried Houngbédji précise que le gouvernement investit massivement dans les infrastructures de transport en plus des investissements structurants qui se font pour la production.

M. M.

7 juillet 2022 par