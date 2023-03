Le batteur et percussionniste Mokhtar Samba à Jazz’O’Port

Le batteur et percussionniste Mokhtar Samba, de séjour au Sénégal pour un enregistrement, donnera un concert exceptionnel ce samedi 18 mars, à 21 heures, à Jazz’O’Port, le nouveau club de jazz et salle de concert ouvert en décembre 2022 et hébergé par l’Espace Vema.

D’origine marocaine et sénégalaise, Mokhtar Samba a joué aux côtés des musiciens les plus prestigieux, dont Joe Zawinul, Jaco Pastorius, Youssou Ndour, Mariah Carey, Patti Smith, Carlos Santana, Manu Dibango, Salif Keita, Alpha Blondy… Il prépare actuellement un nouvel album.

Sa musique est sans frontières. Dès ses débuts avec Hamsa Music avec le légendaire Ultramarine (avec Etienne M’Bappé, Mario Canonge et N’Guyen Lê), il a exploré de façon inventive de nombreuses sonorités : occidentales, rythmes africains, airs bédouins... Il a la capacité de faire revivre le patrimoine culturel pour lui donner une dimension universelle qui parle à chacun. Son inspiration de la musique mandingue est aussi flagrante, issue de ses expériences musicales avec Salif Keita, Kanté Manfila, Ousmane Kouyaté et Cheikh Tidiane Seck.

Dans son dernier album solo, Dounia, qui se traduit par Monde de l’arabe, Mokhtar Samba se produisait en live avec l’extraordinaire chanteur Woz Kaly (Xalam, Touré Kunda), le bassiste N’Doumbé Djengué (Fémi Kuti) et l’éternel Jean-Philippe Rykiel (Youssou Ndour, Catherine Lara, Salif Keita…) pour ne citer qu’une petite poignée de collaborateurs. Le résultat est une musique joyeuse et généreuse, où l’architecture musicale sophistiquée mène à l’émotion pure.

Son concert sera suivi, à 22h30, de celui du groupe d’afro-jazz Jamm. La veille, ce vendredi 17 mars, à 22h30, aura lieu un autre concert exceptionnel, de Sahad. Originaire du Sénégal, Sahad mène une carrière également à l’international. Sa musique énergisante et spirituelle fusionne funk, soul, afrobeat, jazz-rock, afro, latino.

En quelques mois seulement, Jazz’O’Port est devenu le rendez-vous des artistes de jazz et aussi des musiques afro. Il est hébergé par l’espace artistique Vema, dirigé par l’entrepreneure culturelle Bineta Cissé et situé au parking de l’embarcadère de Gorée, au port de Dakar, dans le quartier du Plateau.

