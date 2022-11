Le bâtonnier Alfred POGNON a tiré sa révérence

L’ancien bâtonnier, Alfred POGNON n’est plus. Il a tiré sa révérence jeudi 10 novembre 2022.

Deuil au barreau du Bénin. L’ancien bâtonnier, Me Alfred POGNON n’est plus. Il a rejoint la demeure éternelle jeudi 10 novembre 2022. L’illustre disparu est une grande figure du barreau béninois. Il a été élevé en 2016 à titre exceptionnel et civil au rang de Grand officier.

Alfred POGNON par le passé a occupé le poste de député à l’Assemblée nationale. Il a été élu sur la liste NCC (Notre cause commune) de feu Albert TEVOEDJRE à la 1ère législature (1991-1995).

F. A. A.

