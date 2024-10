Le XIXe sommet de la Francophonie s’ouvre ce vendredi en France

Le XIXe Sommet de la Francophonie s’ouvre, ce vendredi 4 octobre 2024, en France. Ce sera en présence des Chefs d’État et de gouvernement et des délégations des Etats et gouvernements.

"Créer, innover et entreprendre en français", c’est sous ce thème que la France accueille le XIXe Sommet de la Francophonie, une premiere depuis 33 ans. La cérémonie d’ouverture aura lieu dans l’après-midi de ce vendredi 04 octobre au château de Villers-Cotterêts. Elle sera marquée par les discours du pays hôte du sommet (France), du pays hôte du dernier sommet (Tunisie) et de la Secrétaire générale de la Francophonie. Les chefs d’Etat et de gouvernement visiteront aussi la Cité internationale de la langue française.

Les travaux se poursuivront le 5 octobre 2024 à Paris, au Grand Palais. Les Chefs d’Etat et de gouvernement et Chefs de délégations des Etats et gouvernements membres de plein droit se réuniront à huis-clos sous le thème : « Pour un multilateralisme renouvelé ». Une vingtaine de jeunes de la société civile vont activement participer aux échanges aux côtés des chefs d’État et de gouvernement.

Plus haute instance de l’OIF, le Sommet de la Francophonie réunit les 88 États et gouvernements membres de l’OIF pour définir les orientations stratégiques de la Francophonie. Le Sommet permet d’examiner les demandes d’adhésion de nouveaux États et gouvernements et d’élire la ou le Secrétaire général de la Francophonie (mandat de quatre ans). Le Sommet de 2024 ne sera pas électif car la dernière élection s’est tenue à Djerba en Tunisie en 2022.

La Francophonie a pour missions de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme, d’appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche et de développer la coopération économique au service du développement durable.

Akpédjé Ayosso

4 octobre 2024 par ,