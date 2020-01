Le Top 10 des mélodies de la décennie

Dans une chronique intitulée ‘’ Décennie de la musique béninoise : des révélations, des confirmations, des retours, des déceptions ‘’, l’écrivain Florent Couao-Zotti, conseiller technique à la culture au ministère du tourisme, de la culture et des arts vient de révéler les 10 meilleurs artistes, qui par leurs musiques ont marqué la décennie 2010-2020.

Selon Florent Couao-Zotti, « la décennie 2010-2020 aura été l’une des plus créatrices dans la production musicale ». « Autant les années antérieures avaient été marquées par la figure tutélaire des héros de la scène musicale béninoise (Sagbohan Danialou, Stan Tohon, Gnonnas Pedro) autant 2010-2020 a vu l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes, plus ouverts aux courants majeures de la pop mais très attachés aux sons du terroir », a-t-il affirmé.

Certains artistes, note le conseiller, ont « brillé le temps d’un album ou de deux titres » alors que d’autres ont poursuivi « l’exploration des univers qu’ils ont choisis tout en stylisant davantage leurs musiques ». Couao-Zotti cite John Arcadius, Ricos Campos et Zeynab.

« On aurait pu y intégrer Petit Miguelito, mais le rejeton de Miguelito père se contente de peu travaillant insuffisamment sa voix et répétant à l’infini les mêmes textes », déplore-t-il.

Florent Couao-Zotti reconnaît aussi les mérites de la diva Angélique Kidjo qui continue de briller aussi bien à l’international qu’à l’interne.

Dans la catégorie des artistes de la jeunesse, l’écrivain reconnaît les mérites de la fana fana lady Sessimè et Fanicko.

« Vano Baby, lui n’est qu’à ses débuts … », relève-t-il tout en ajoutant que « celui qui aurait pu être en haut de l’affiche et qui a pris un chemin de traverse plus compliqué est Dibi Dobo ».

Le conseiller à la culture du ministre Babalola Jean-Michel Abimbola n’a pas manqué d’apprécier la situation des groupes de musique, qui se dissolvent après quelques années. « (…) ils sont le signe qu’ensemble une carrière artistique au Bénin est plus que complexe », argumente l’écrivain. Il donne l’exemple du groupe Afafa ‘’tombé dans les oubliettes ‘’ et du groupe Tériba.

« Au-delà de ces déconvenues, la musique béninoise a connu une décennie d’embellie », avoue Florent Couao-Zotti. « Beaucoup de tubes ont été enregistrés et les Béninois de l’intérieur et de la diaspora ont particulièrement apprécié la créativité des vedettes de la chanson. Aux rythmes de nombre de ces morceaux dignes de figurer dans les hits africaines, ils ont dansé, animé des soirées », s’est-il réjoui.

« Et si Poly Rytmo a sonné son retour par son disque exceptionnel, on attend impatiemment la sortie du dernier opus de notre Hagbé national, Sagbohan, l’incontestable maître des mélodies et de l’allégorie chantée », conclut-il.

Encadré

Top 10 de la décennie 2010-2020

Le Top 10 des mélodies béninoises de la décennie 2010-2020 selon Florent Couao-Zotti sont :

John Arcadius : Fliyin

Sagbohan Danialou : Tafè Yotomè

Richard Flash : Zéro

Zeynab : Ayé lè

Angélique Kidjo : Sèdjèdo

Afafa : Les gagnants

Sessimè : Fana fana

Ricos Campos : Walaï

Sagbohan Danialou : Zémihin

Fanicko : Angelina.

Akpédjé AYOSSO

