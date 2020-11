Le Sénat français vote à l’unanimité le projet de loi

Le Sénat français a voté à l’unanimité ce mercredi 04 novembre 2020, le projet de loi sur la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal.

Le vote de la Sénat intervient après l’adoption de la loi au parlement français mardi 06 octobre 2020. Les sénateurs ont modifié le terme « restitution » par le mot « retour ».

L’intitulé du projet de loi est désormais « projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal ».

La restitution des biens au Bénin s’inscrit « dans une démarche globale de refondation du partenariat culturel entre la France et l’Afrique, qui repose notamment sur le transfert d’expertise et de savoir-faire en matière patrimoniale ».

Les 26 œuvres du Bénin sont entre autres : un métier à tisser, un pantalon de soldat, un siège tripode Kataklè sur lequel le roi posait des pieds, une tunique, un sac en cuir, porte du Palais-Royal d’Abomey, des statues anthropomorphes des rois Ghézo, Glèlè et Behanzin ainsi que d’autres biens culturels.

La loi prévoit un délai maximal d’une année pour la remise, par les autorités françaises, de ces œuvres.

