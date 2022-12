Le Salon des Petits Entrepreneurs démarre ce mercredi

Du 28 au 30 décembre 2022, l’organisation Global Actions organise le Salon des Petits Entrepreneurs à l’hôtel Azalai de Cotonou. Le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur est partenaire officiel de l’événement.

Premier salon 100 % ados au Bénin. C’est une initiative de ‘’Global Actions’’. Le Salon des Petits Entrepreneurs 2022 (Sapen 2022) est un programme d’éducation à l’entrepreneuriat et de développement de compétences dès l’adolescence. Il permet de « préparer les plus jeunes à leurs futures responsabilités, de les familiariser au monde des affaires et de l’entreprise afin de les rendre acteur de leur carrière professionnelle plus tard ». L’évènement est soutenu par le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur avec à sa tête Romain Da Costa. Sapen 2022, c’est impliquer, former et responsabiliser.

A.Ayosso

27 décembre 2022 par ,