Le SE Edmond Kodjo installé à la mairie de Sakété

Le préfet du département du Plateau, Valère Sètonnougbo, a procédé à l’installation du secrétaire exécutif (SE) de la mairie de Sakété, Edmond Kodjo, ce lundi 25 avril 2022. C‘est la salle de délibération de la mairie qui a servi de cadre à la cérémonie marquée par la présence du personnel de l’administration communale.

Conformément aux dispositions de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin, le maire de la ville de Sakété, Nestor Idohou, a passé le témoin à son secrétaire exécutif ce lundi.

Confiant de la tâche qui l’attend, Edmond Kodjo a promis travailler avec loyauté, neutralité et probité pour le rayonnement de la commune de Sakété.

Le préfet du Plateau a invité le maire et son conseil communal à accompagner le SE dans ses fonctions pour le bien-être des populations de Saketé.

Nestor Idohou a rassuré le nouveau SE de l’accompagnement du conseil communal pour l’atteinte des objectifs visés par la réforme dans le secteur de la décentralisation, mais aussi et surtout, combler les attentes des populations de Sakété.

F. Aubin Ahéhéhinnou

25 avril 2022 par