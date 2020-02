Le Roi lance la nouvelle stratégie de développement

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé jeudi 13 février 2020, à la province de Chtouka Ait Baha, la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée “Génération Green 2020-2030” et de celle relative au secteur des eaux et forêts “Forêts du Maroc”.

La présentation de ces nouvelles stratégies a été faite par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

La stratégie “Génération Green 2020-2030” se base sur une capitalisation des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert, à travers l’adoption d’une vision nouvelle du secteur agricole, la consécration d’une nouvelle gouvernance et la mise à disposition du secteur de moyens modernes.

La nouvelle stratégie a été conçue conformément aux hautes orientations Royales contenues dans le discours du Souverain à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 10ème législature (12 octobre 2018). Le Roi avait appelé à « une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural ».

Selon le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la nouvelle stratégie agricole repose sur deux fondements à savoir : la valorisation de l’élément humain et la poursuite de la dynamique du développement agricole.

La stratégie a pour but de réunir toutes les conditions favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (350.000 à 400.000 ménages) à travers l’amélioration du revenu au sein des ménages actifs dans le secteur agricole.

« Cette classe moyenne et ces jeunes agriculteurs pourront également recourir à une nouvelle génération d’organisations agricoles plus innovantes et bénéficier de nouvelles mesures d’accompagnement leur permettant de renforcer leurs compétences », a souligné le ministre.

S’agissant de la poursuite de la dynamique de développement du secteur, il est prévu « la consolidation des filières agricoles, en vue de la multiplication des exportations et du PIB agricole pour atteindre 200 à 250 milliards de DH à l’horizon 2030 (...), la modernisation de 12 marchés de gros et des marchés traditionnels ».

A cela s’ajoutent le renforcement de la résilience et la durabilité du développement agricole, l’amélioration de la qualité et de la capacité d’innovation.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a indiqué que la mise en œuvre de cette stratégie « nécessitera une augmentation annuelle du budget du secteur de près de 2,5 % et ce à partir de l’an 2020 ».

Stratégie “Forêts du Maroc”

Cette nouvelle stratégie vise à faire des forêts « un espace de développement, à assurer une gestion durable des ressources forestières, à adopter une approche participative associant les usagers, à renforcer les capacités de production des forêts, et à préserver la biodiversité ».

A l’horizon 2030, grâce à cette stratégie, il est attendu « le repeuplement de 133.000 ha de forêts, la création de 27.500 postes d’emploi, outre l’amélioration des revenus des filières de production et de l’éco-tourisme pour atteindre une valeur marchande annuelle de 5 milliards de DH ».

La stratégie « Forêts du Maroc » propose quatre axes tels que : la création d’un nouveau modèle basé sur une approche participative associant les populations à la gestion ; le développement des espaces forestiers selon leurs richesses ; la promotion et la modernisation des métiers forestiers à travers la création de pépinières forestières modernes et l’introduction de l’outil numérique dans la gestion du secteur.

Le dernier axe est la réforme institutionnelle du secteur notamment par la création de deux agences de gestion de la propriété forestière et des parcs nationaux ainsi que par la qualification des ressources humaines et la mise en place d’un pôle de formation et de recherche. Aussi, est-il prévu l’aménagement et la valorisation des dix parcs nationaux.

« Ces deux nouvelles stratégies, agricole et des eaux et forêts, seront mises en œuvre à partir de 2020, notamment au niveau territorial selon les spécificités et les atouts de chaque région, et ce en coordination avec tous les intervenants, selon les principes de la bonne gouvernance en termes de suivi et d’évaluation des investisseurs ainsi que des indicateurs d’efficacité et de rendement », a expliqué Aziz Akhannouch.

Akpédjé AYOSSO

20 février 2020 par