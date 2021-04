Le Roi Mohammed VI félicite Patrice Talon pour sa réélection

Le Roi Mohammed VI du Maroc a félicité le président de la République Patrice Talon pour sa réélection à la tête du Bénin à l’issue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Le Souverain a souhaité plein succès à Patrice Talon dans ses hautes fonctions.

« Votre réélection traduit la confiance placée en Vous par le peuple béninois frère pour conduire Votre pays sur la voie du développement économique et social », a indiqué le Roi Mohammed VI du Maroc à l’endroit du président Patrice Talon du Bénin.

Dans son message, le Souverain du Royaume Chérifien a rappelé que le Royaume du Maroc et la République du Bénin ont d’excellentes relations. Une coopération bilatérale que Mohammed VI souhaite étendre à plusieurs autres domaines au bonheur des peuples Marocains et Béninois en particulier et de toute l’Afrique en général. Le souverain a également réitéré sa ferme détermination au Chef de l’Etat Patrice Talon à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérales au service des deux peuples et du continent africain.

M. M.

