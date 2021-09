Le RFMEN prend des résolutions lors de sa 2e réunion à Cotonou

Le Réseau Francophone des Ministres en charge de l’Économie Numérique (RFMEN) a tenu sa deuxième réunion, vendredi 03 septembre 2021, à Cotonou. Elle a eu lieu en présence de la Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, et de la Présidente en exercice du réseau Aurelie Adam Soule Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation.

« Notre réseau qui est né de la vision du Président Patrice Talon et de l’Organisation Internationale de la Francophonie, et lancé le 10 octobre 2018, à Erevan en Arménie, a pour mission de contribuer à la mutualisation des efforts afin d’accroître les performances du secteur du numérique dans l’espace francophone », a déclaré la Ministre du Numérique et de la Digitalisation.

La Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a souhaité entre autres la redynamisation du Réseau, le renforcement de la coopération numérique au sein de l’espace francophone, l’amélioration du positionnement du numérique au service des citoyens au terme de la session ministérielle.

Les ministres ont échangé sur le mode de fonctionnement et de l’ancrage institutionnel du RFMEN. Ils ont également discuté sur les sujets du prochain sommet de la Francophonie et approuvé le rapport d’activités de la Présidente du Réseau. Plusieurs résolutions ont été prises à la fin des travaux.

La cérémonie d’ouverture de la session a été présidée par le ministre Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci.

A.A.A

