Le Projet USDA West Africa PRO-Cashew lancé au Bénin

Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA), une organisation internationale de développement agricole basée à Washington D.C., USA a officiellement lancé le lundi 21 février à Cotonou, " United States Department of Agriculture (USDA) West Africa Cashew Project (PRO-Cashew)". Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, la cérémonie s’est déroulée en présence de Gaston Cossi DOSSOUHOUI, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin, de M. Hermann ABIONA, Président de l’Interprofession de la Filière Anacarde (IFA) du Bénin et de la Représentante de Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Bénin.

La cérémonie a débuté par une série d’allocutions, notamment celle du Chef du Projet, Jean François Guay qui a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. "La cérémonie officielle de lancement marque le début de la mise en œuvre formelle et effective des différentes activités de PRO-Cashew au Bénin. Nous avons à ce jour, débuté nos activités dans les cinq pays que compte le projet, et nous avançons efficacement pour l’atteinte de nos objectifs dans chacun de ces pays. Notre objectif au Bénin et dans l‘ensemble des pays où PRO-Cashew intervient, est de tirer parti d’un ensemble complet d’interventions pour améliorer le secteur de la noix de cajou tout au long de la chaîne de valeur", a-t- il déclaré lors de son intervention de bienvenue aux autorités.

L’intervention du chef du Projet USDA West Africa PRO-Cashew a été suivie par celles du Président de l’IFA-Bénin, de la Représentante de madame la Ministre de l’Industrie et du Commerce. Le discours d’ouverture marquant le lancement des activités a été prononcé par Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI, le ministre béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, qui a révélé que « la noix de cajou est aujourd’hui l’une des principales denrées agricoles d’exportation du Bénin. Elle contribue à environ 8 % (huit pour cent) des recettes nationales d’exportation et à 28 % (vingt-huit pour cent) des exportations totales, ce qui représente une part significative du Produit Intérieur Brut du Bénin. »

S’approprier des avancées du projet PRO- Cashew

Le ministre DOSSOUHOUI a exhorté les acteurs locaux de la filière cajou à s’approprier les avancées que PRO- Cashew apportera en matière d’amélioration de la qualité de la noix de cajou au Bénin. Monsieur le ministre a marqué sa satisfaction d’être « témoin du lancement de ce projet qui aidera les producteurs du Bénin et d’Afrique de l’Ouest, à migrer vers une amélioration économique profitable à leurs familles ». Il a terminé son propos en réitérant sa grande reconnaissance et ses remerciements à l’USDA pour son appui financier au Projet PRO-Cashew, qui pour lui est « encore une fois la grande preuve de l’engagement des Etats-Unis d’Amérique à soutenir le développement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest en général et au Bénin en particulier.

« Les Etats-Unis d’Amérique, qui sont l’un des plus grands producteurs agricoles dans le monde, ont beaucoup à partager en termes d’expérience sur le plan technique. Nous sommes déterminés à travailler avec ce grand pays pour promouvoir notre objectif commun d’amélioration de la prospérité économique » a-t-il conclu. La cérémonie de lancement s’est poursuivie par une présentation détaillée de PRO-Cashew, qui a relevé les composantes du projet, le paquet d’activités et les responsabilités dans chaque pays, les partenaires et la coordination des activités jusqu’à la fin du projet. Cette dernière session de la cérémonie de lancement comprenait une riche séance de questions-réponses.

A propos de CNFA

Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA) est une organisation internationale de développement agricole, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre d’initiatives agricoles durables, basées sur l’entreprise. Nous travaillons avec des entreprises, des fondations, des gouvernements et des communautés pour construire des partenariats locaux et mondiaux personnalisés qui répondent à la demande croissante de nourriture dans le monde. Depuis notre création en 1985, nous avons conçu et mis en œuvre des initiatives de développement agricole basées sur l’entreprise pour faciliter l’accès au marché, renforcer la compétitivité de l’agroalimentaire, augmenter la productivité et améliorer l’accès aux intrants et au financement dans 47 pays du monde entier.

