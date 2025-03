Le ministre des affaires extérieures du Brésil au Cabinet du Chef de l’Etat

Le Président Patrice TALON a reçu ce mardi 11 mars 2025, au Palais de la Marina, Monsieur Mauro VIEIRA, le Ministre des Relations extérieures du Brésil, accompagné d’une délégation importante. La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail au Bénin, visant à renforcer les liens entre les deux pays.

Lors de l’audience, le Président TALON a rappelé les liens historiques et culturels forts entre les deux nations. Il a aussi évoqué des défis communs, comme le changement climatique, la pauvreté, la sécurité et le développement durable.

À l’issue de la rencontre, les ministres Béninois Olushegun Adjadi BAKARI et brésilien Mauro VIEIRA ont tenu un point de presse. Ils ont souligné la qualité des relations entre les deux pays. Le ministre BAKARI a insisté sur l’importance de cette coopération, affirmant que le Bénin est « un partenaire de qualité pour le Brésil ».

Monsieur VIEIRA a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à lui-même et à sa délégation. Il a précisé que sa visite vise à approfondir les relations bilatérales et à discuter de sujets régionaux et internationaux importants.

Lors de la visite de Patrice TALON au Brésil en mai 2024, plusieurs accords ont été signés pour renforcer la coopération dans divers secteurs : agriculture, formation professionnelle, culture, tourisme, défense et sécurité. Cette visite de M. VIEIRA poursuit cette dynamique, avec des projets concrets pour l’avenir des deux pays.

Le Ministre brésilien a également transmis des messages du Président Luiz Inácio Lula DA SILVA, dont une invitation pour M. TALON à participer à la COP30 sur le climat en novembre 2025, ainsi qu’à la réunion des ministres de l’Agriculture du Brésil et de l’Afrique en mai.

Cette rencontre marque un tournant important pour les relations entre le Bénin et le Brésil, ouvrant la voie à des collaborations futures.

