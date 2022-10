Le Pr SALAMI a lancé la rentrée de deux masters du CeDAT Bénin

Le professeur Ibrahim David SALAMI, Promoteur du Centre de Droit Administratif et de l’Administration Territoriale (CeDAT) a procédé officiellement, le samedi 29 octobre 2022, au lancement de la dixième promotion du Master marchés publics et partenariat public-privé (PPP) et de la deuxième promotion du Master administration des collectivités locales. C’était à l’amphithéâtre de la Faculté de droit et de sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi.

Une bonne nouvelle pour le monde universitaire béninois et les sympathisants des questions territoriales. Le Centre de droit administratif et de l’administration territoriale (CeDAT), ouvre, dix ans après avoir mis en route la première promotion du Master administration des collectivités territoriales, la deuxièmement promotion cette année 2022. C’est la nouveauté de cette rentrée solennelle. Il s’ajoute au Master en Marchés publics et partenariat public-privé devenu un label du CeDAT, le master Administration rouvre au CeDAT. Ce dernier, à son démarrage en 2012, beaucoup ne voyaient pas son importance. Mais aujourd’hui, avec la réforme du Code de l’administration territoriale, les questions de la décentralisation sont mieux encadrées, et le CeDAT veut contribuer à l’affermissement de ce nouveau cadre juridique par la formatrice des spécialistes de l’administration des collectivités territoriales. "Former est un sacerdoce et un bonheur pour les spécialistes de la question qui ont fait le choix de former dans le public" a mentionné à sa prise de parole, le Professeur Ibrahim David SALAMI aux auditeurs des deux masters.

Conscient quatre l’université, il n’y a plus d’autres degrés de savoir que l’apprentissage permanent, Ibrahim David SALAMI, à souligné avoir fait le choix à travers le CeDAT, de mettre la qualité et l’excellence dans l’enseignement public béninois. "Quel type de personnel pour l’administration ? Nous travaillons pour la prospérité", a-t-il ajouté. Aux auditeurs, il déclare : "Quand on est bien formé, on prend des précautions pour faire bien ce qui doit être fait. Vous serez les ambassadeurs du CeDAT dans votre sphère de compétence". Il a pour finir, mis l’accent sur le bon comportement social qu’ils doivent avoir, ce qui rend agréables la collaboration et le travail avec leur entourage. "C’est un master exigeant. Vous allez vous sacrifiée le temps de la formation" a-t-il notifié.

Rappelons-le, depuis la survenance de la crise sanitaire du Coronavirus en 2020, les cours à la CeDAT se font en présentiel et en ligne. L’assistance a eu droit à une communication du Directeur des études de L’Agence de promotion des importations et des exportations (APIEx), Éric AKOUTE sur la thématique des "Enjeux des financements des PPP".

30 octobre 2022 par