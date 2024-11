Le Panama soutient le règlement du dossier du Sahara dans le cadre des Nations Unies

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 novembre 2024, le Ministère des Affaires étrangères du Panama a annoncé la suspension de ses relations diplomatiques avec la république démocratique arabe sahraouie. Par conséquent, les autorités panaméennes réaffirment leur soutien au règlement du dossier Sahara dans le cadre des Nations-Unies.

« Le Gouvernement de la République du Panama, dans le cadre des normes applicables du droit international, a décidé de suspendre, à compter de ce jour, les relations diplomatiques avec la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD). », précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« La République du Panama, privilégiant l’intérêt national et fidèle aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, réaffirme sa conviction en faveur des objectifs et des valeurs guidant le multilatéralisme. Elle réitère sa volonté de continuer à soutenir les efforts promus par le Secrétaire général et la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution pacifique, juste, durable et acceptable pour les parties impliquées dans la question du Sahara occidental, y compris le droit à l’autodétermination de son peuple. », souligne le communiqué.

« La République du Panama, fidèle à sa tradition de pays médiateur, réaffirme son engagement en faveur du dialogue et de la coopération multilatérale, tout en respectant pleinement une politique étrangère constructive et orientée vers le renforcement de la paix et de la sécurité internationales. », conclu le texte.

21 novembre 2024 par