Le PTA exécuté à hauteur de 53,35%

Les cadres du ministère de l’industrie et du commerce ont procédé à la Revue au 30 septembre du Plan de travail annuel (PTA) de leur département ce mardi 06 octobre 2020. Contrairement à la revue précédente, celle au 30 septembre 2020 a connu une nette amélioration dans l’exécution des programmes.

L’évaluation au 30 septembre 2020 du Plan de travail annuel (PTA) du ministère de l’industrie et du commerce selon la Revue, présente un taux d’exécution physique de 53,35%. Les taux de financement base engagement et base ordonnancement affichent respectivement 61,5% et 42,69%.

Selon les résultats de cette revue, dans les trois secteurs d’intervention, le curseur a sensiblement monté à la grande satisfaction des différents intervenants.

Dans le domaine de l’Industrie, le programme a connu une performance physique de 53,49% contre 26,60%, il y a trois mois.

Même résultat au niveau du programme Commerce avec un taux d’exécution physique de 55,87% contre 24,72%.

Le programme Pilotage et Soutien aux Services, n’a pas été du reste. Le taux d’amélioration selon les cadres du ministère, demeure encore plus palpable avec une exécution physique de 46,21% contre 05,74% pour la même période.

Au cours des différentes communications, les responsables de programmes après avoir présenté leur bilan et expliqué les performances, ont identifié les goulots d’étranglement afin d’aller au-delà des résultats obtenus.

Les travaux de la Revue au 30 septembre 2020 du ministère de l’industrie et du commerce ont été présidés par le directeur de cabinet, Michaël Bassabi-Djara.

