Le PSG trébuche au Parc des Princes

Les Parisiens sont battus ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions par le Bayern sur leurs propre pelouse.

Le Bayern Munich s’est imposé 1-0 face au PSG à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Kingsley Coman a été la star du match en inscrivant l’unique but de la soirée au Parc des Princes.

Malgré l’entrée de Kylian Mbappé qui aura marqué un but mais refusé par la VAR pour hors-jeu, le PSG concède la défaite et devra réaliser l’exploit dans deux semaines en Allemagne.

⌛️ Le Paris Saint-Germain s'incline d'un but dans ce huitième de finale aller.#PSGFCB pic.twitter.com/6kcv9prZHu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

