Le PNUD appuie la sécurisation des frontières béninoises

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a fait don de moyens roulants à l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (Abégief), mardi 02 août 2022.

Une meilleure sécurisation des frontières béninoises préoccupe le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui a procédé à la remise d’une (01) voiture Toyota de type Prado, 50 motos dotées de deux casques chacune, de pneus secours, d’imperméables et de trousses à outils à l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (Abégief). C’est le représentant Résidant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin, Aouale Mohamed Abchir qui a procédé, mardi 02 août 2022 au Ministère de l’intérieur, à la remise officielle des moyens roulants.

Au nom du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Abasse Olossoumare, Directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique a remercié le PNUD pour son appui constant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de l’extrémisme violent, les formations et l’appui matériels.

