Le PDG d’ISOCEL Telecom Bénin dans le top 100 des leaders africains

Au Festival Africa Tech, la liste des personnes extraordinaires qui façonnent les secteurs de la technologie et des télécommunications en Afrique a été rendue public. Ces dirigeants ne sont pas seulement des visionnaires : ils sont des catalyseurs d’innovation, des moteurs de croissance économique et des défenseurs d’un continent plus connecté et plus prospère.

Le Bénin compte deux nominés au titre de l’année 2024 . Il s’agit de Aurélie Adam Soulé au titre des institutions et organisations gouvernementales et de M. Robert Aouad Pdg de ISOCEL TELECOM BENIN dans la catégorie Telecom

Robert Aouad,né et élevé en Afrique de l’Ouest (Ghana et Niger), est un entrepreneur visionnaire et un leader dans le domaine des télécommunications.

Après des études de droit et de cinéma en France, il a commencé sa carrière comme journaliste dans les médias et a ensuite travaillé dans l’industrie cinématographique américaine. De retour en Afrique en 1995, Robert a acquis une vaste expérience dans la distribution de biens de consommation et les services technologiques avant de fonder une société de marketing GSM en 2000, marquant ainsi son entrée dans le secteur des télécommunications.

Fondateur et promoteur d’ISOCEL Telecom, premier fournisseur privé de services Internet au Bénin, Robert a défendu un Internet abordable et accessible aux jeunes et aux populations à faible revenu. Son leadership a valu à ISOCEL de nombreuses distinctions et reconnaissances. Il a présidé des plateformes régionales de télécommunications clés telles que BENIN ACE J.V. et COFTEL et intervient fréquemment comme orateur principal lors d’événements majeurs du secteur, notamment l’Africa CEO Forum, l’Africa Tech Festival et GITEX.

18 février 2025 par