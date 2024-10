Le PAPVS lancé pour assainir le cadre de vie et réduire les inondations

Le directeur Adjoint de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, Djamal Gbian Tabe a procédé, mardi 22 octobre 2024, à l’hôtel Azalai de Cotonou, au lancement du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS) financé par la Banque Africaine de Développement. La cérémonie a réuni entre autres des experts de la BAD, le directeur général de la SIRAT et les maires des communes bénéficiaires.

Assainir le cadre de vie des populations urbaines et renforcer leur résilience face aux inondations dues au changement climatique. Tel est l’objectif du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS). Ce programme phare du Programme d’action du Gouvernement (PAG) est financé dans les villes de Porto-Novo, Ouidah, Abomey et Bohicon par la BAD. Selon le directeur Général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) S.A, le PAPVS prévoit fondamentalement la construction de collecteurs de drainage d’eaux pluviales ainsi que l’aménagement de voies de service associées. « Ce programme verra la construction de 43 kilomètres de collecteurs primaires et secondaires et de 31 kilomètres de voiries bitumées ou pavées », a ajouté Ranti Akindès. Le programme prévoit aussi la construction de modules de classe, de clôture d’écoles et d’autres centres publics, de blocs sanitaires modernes, de logements pour sage-femmes etc. À travers ce programme, informe le directeur général de la SIRAT, les populations seront sensibilisées sur l’hygiène et l’assainissement.

Le PAPVS comprend trois (3) composantes à savoir la réalisation d’infrastructures résilientes de drainage des eaux pluviales et de travaux connexes ; le renforcement de la résilience climatique des populations et des communes à haut risque d’inondation et la gestion, suivi et évaluation du programme. Les maires des villes bénéficiaires se sont réjouis du lancement de ce programme qui ne se résume pas seulement à la construction d’infrastructures. « Il s’agit d’une initiative globale comportant plusieurs dimensions essentielles au développement durable de nos communes. Grâce au PAPVS, nos communes verront leurs capacités à anticiper et à gérer les risques d’inondations renforcées, la santé des populations améliorées à travers la réduction substantielle des maladies hydriques provoquées par les eaux stagnantes et leurs économies locales soutenables », a Maire d’Abomey Antoine Louis Djédou.

Il a rassuré de la disponibilité permanente et de l’engagement sans faille des maires des communes bénéficiaires. « Toutes les diligences relevant de nos compétences seront mises en œuvre pour l’aboutissement heureux du PAPVS dans nos villes », a-t-il affirmé.

D’un coût global de 232, 7 milliards de FCFA, le financement du PAPVS est assuré par plusieurs partenaires dont la BAD. L’institution financière soutient la mise en œuvre du programme à hauteur de 107, 74 milliards de FCFA soit une contribution de 46, 31 %. Le Responsable pays de la BAD a insisté sur le volet climatique de ce programme. Robert Masumbuko a exhorté les experts de la BAD à une collaboration dynamique avec les autres acteurs afin d’accélérer les étapes de réalisation du PAPVS dans les communes ciblées. La BAD, informe-t-il, s’apprête également à approuver un autre projet majeur de 120 millions de dollars pour l’accès à l’eau potable dans plusieurs arrondissements du Bénin. « Nous attaquons la question de l’eau et de l’assainissement dans sa globalité pour accompagner les efforts extraordinaires des autorités béninoises », a confié le Responsable pays de la BAD.

Procédant au lancement officiel du PAPVS, le représentant du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a notifié que l’enjeu du gouvernement béninois est de parvenir à un aménagement équilibré dans une gouvernance transparente du territoire. « Le lancement de ce programme arrive à point nommé car il vient compléter et renforcer le dispositif des initiatives déployées notamment à travers les projets asphaltage et Programme d’Assainissement Pluvial dans la ville de Cotonou (PAVC) », a déclaré, Djamal Gbian Tabe, directeur Adjoint de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable. Il a remercié la BAD pour son accompagnement permanent dans l’amélioration de la qualité de vie de la population béninoise.

Akpédjé Ayosso

