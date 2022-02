Le PAG 2021-2026 sera présenté au corps diplomatique

La coopération entre le Bénin et ses partenaires, les réformes du gouvernement, l’appropriation du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) étaient au centre des sujets débattus par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et les membres du Corps diplomatique accrédité au Bénin vendredi 11 février 2022.

De séances d’appropriation du Programme d’Actions du Gouvernement ont été organisées à l’intention des Cadres des ministères et Directeurs des Agences et Institutions, des députés, maires et du secteur privé.

« Des dispositions sont en cours en vue d’organiser une séance d’appropriation du PAG 2021-2026 » au profit du corps diplomatique, a annoncé le ministre des Affaires étrangères et de la coopérationi aux membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, vendredi 11 février 2022, lors d’un cocktail dînatoire. Le gouvernement du Bénin entend donner un nouvel élan à sa coopération avec les différents pays partenaires, selon le ministre. « S’agissant de la diplomatie, le PAG prévoit le renforcement de l’action diplomatique et le rayonnement du Bénin à l’étranger, la promotion d’une diplomatie de bon voisinage et le renforcement de la diplomatie économique et culturelle », a indiqué Aurélien Agbénonci.

« Nous continuons de suivre avec un intérêt particulier, les réformes initiées dans votre département ministériel, notre ministère de tutelle pour lequel, nous avons un profond respect. Ces réformes voulues par le président de la République et que vous avez la lourde et exaltante mission de conduire à bon port. Ce que rapporte la diplomatie économique du Bénin, c’est ce que nous recevons en scrutant les possibilités qui existent de par le monde. Ce n’est pas seulement le ministère des Affaires étrangères, c’est le ministère du Plan, des Finances mais avant tout le président de la République, qui non seulement examine favorablement les propositions faites mais aussi scrute lui-même les possibilités qui existent », a indiqué Sandi Sahadi Abdou, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Niger près le Bénin et doyenne d’âge du corps diplomatique.

