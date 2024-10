Le Ministère du cadre de vie recrute au profit du LESE

Un recrutement multipostes pour le compte du Laboratoire d’Etudes et de la Surveillance Environnementales (LESE) a été lancé ce lundi 21 et sera clôturé le mercredi 30 octobre 2024 à minuit (heure locale). LIRE L’APPEL A CANDIDATURES

Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, lance un avis de recrutement pour lequel plusieurs postes sont définis au profit du « Laboratoire d’Etudes et de la Surveillance Environnementales (LESE) ».

I- CONTEXTE

Créé par décret N°2022-093 du 09 février 2022, le Laboratoire d’Etudes et de Surveillance Environnementales (LESE) a pour mission la surveillance, l’analyse et la production de données sur la qualité des différents compartiments de I’ environnement tels que les eaux, les sédiments, les sols et l’atmosphère en vue du respect des normes juridiques relatives à la protection des populations et des ressources naturelles et de la recherche développement.

A ce titre, en synergie avec les différentes structures du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable (MCVT) et des autres ministères sectoriels, il est chargé de :

surveiller à travers des contrôles de qualité, les matrices telles que les eaux, les sédiments, les sols et l’atmosphère ;

produire et disposer en permanence, d’informations pertinentes sur les différents compartiments de l’environnement tels que les eaux, les sédiments, les sols, l’atmosphère et les sources de pollution pour des prises de décision ;

opérer une veille scientifique, technique, voire technologique basée sur l’analyse des différents polluants, leur cycle de vie et les scénarios futurs probables ;

contribuer à l’amélioration des programmes de surveillance radiologique et non radiologique des polluants émergents et des contaminants des matrices de l’environnement ;

apporter son appui technique à toutes personnes morales de droit public ou privé ou à toutes personnes physiques dans les matières relevant de ses compétences ;

valoriser les résultats obtenus et les méthodes développées ;

contribuer à l’élaboration par l’Agence béninoise pour l’Environnement, des outils techniques d’analyse intégrée des matrices de l’environnement ;

initier ou contribuer à la réalisation d’études en vue d’une meilleure connaissance environnementale des milieux et des pressions qui s’y exercent ;

faire le suivi et le contrôle du respect des normes de qualité des matrices telles que les eaux, les sédiments, les sols et l’atmosphère sur toute l’étendue du territoire national.

Dans le cadre de son opérationnalisation, le laboratoire envisage le recrutement pour les postes de Comptable, d’Agent de Liaison et de Conducteur de Véhicule Administratif (CVA).

II. CONDITIONS GENERALES

– Être de nationalité béninoise ;

– Avoir une très bonne capacité d’adaptabilité et être capable de travailler en équipe ;

– Être dynamique ;

– Être immédiatement disponible ;

– Être âgé de moins de 40 ans pour le poste de comptable et de 35 ans pour les postes de

l’agent de liaison et de CVA au 31 décembre 2024 ;

– Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification ;

– Avoir le sens de l’anticipation ;

– Être de bonne moralité.

III. CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES AUX POSTES

Les conditions particulières d’accès aux différents postes sont récapitulées dans le tableau ci-joint.

IV. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

une lettre de motivation adressée au Directeur général du LESE ;

une copie de l’acte de naissance sécurisé ou copie légalisée du jugement supplétif ou toute autre pièce tenant lieu ;

une copie légalisée du certificat de nationalité ;

une copie légalisée des diplômes ou des certificats requis pour le poste choisi ;

un curriculum vitae détaillé et présentant au mieux l’expérience du (de la) candidat (e) ;

une copie légalisée des attestations de travail indiquant les responsabilités assumées par le candidat ;

un casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

NB : Le dossier est constitué d’un seul fichier composé des pièces ci-dessus dans l’ordre.

V. DELAI ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS

Les candidatures au titre du présent avis de recrutement seront soumises uniquement par courriel à l’adresse : lese.infos@gouv.bj avec la mention « Candidature au poste de Comptable du LESE » ou « Candidature au poste d’agent de liaison du LESE » ou « Candidature au poste de CVA du LESE » Les dossiers de candidature doivent être impérativement envoyés pendant la période allant du lundi 21 au mercredi 30 octobre 2024 à minuit (heure locale).

VI. MODE DE SELECTION

Première phase :

– Dépôt de dossiers : lundi 21 au mercredi 30 octobre 2024 à minuit (heure locale).

Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier seront convoqués pour la deuxième phase.

Deuxième phase :

– Entretien avec les candidats : mardi 05 novembre 2024 à partir de 10h.

Le CVA sera soumis à un exercice pratique de conduite.

Troisième phase :

– Délibération

NB : Seuls (es) les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la phase des entretiens de sélection.

Les candidats (es) sélectionnés (es) seront soumis (es) à une visite médicale systématique conformément à la législation en vigueur.

Assongba Gaston KPOTIN

Directeur général

Pièce jointe : Tableau des conditions particulières d’accès aux postes

22 octobre 2024 par ,