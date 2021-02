Le Ministère du Plan et la PONGIB renforcent leurs relations

C’est désormais une tradition ! Le Ministère du Plan et du Développement et la Plateforme des Organisations Non Gouvernementales Internationales au Bénin (PONGIB) se rencontrent au début de chaque année pour échanger les vœux et renforcer leur cadre de coopération pour des interventions plus efficaces au profit du peuple béninois. La rencontre de cette année a eu lieu le vendredi 29 janvier 2021 au Cabinet du Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE.

Après avoir présenté les vœux de bonne et heureuse année de la PONGIB au Gouvernement, son représentant Karl Fréderic PAUL a rappelé qu’en 2020, les ONG Internationales surtout celles réunies au sein de la PONGIB, se sont mobilisées pour apporter un appui financier, matériel et technique de taille au Gouvernement, dans la riposte contre la COVID-19.

Les ONG Internationales membres de la PONGIB interviennent principalement dans les domaines de : l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et l’assainissement. Autant de domaines qui sont prioritaires pour le Gouvernement du Bénin, a rassuré le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement.

« Vous contribuez beaucoup à l’amélioration des conditions de vie des populations aux plan économique et social, contribuant ainsi à la réalisation du pilier 3 du PAG, intitulé ; améliorer les conditions de vie des populations. Prenant en compte, vos différents rapports, on note que vous investissez en moyenne 54 milliards de francs CFA par an, dans la mise en œuvre de vos différents projets au Bénin », a souligné Abdoulaye BIO TCHANE.

Tout en se réjouissant de la nature de la collaboration entre la PONGIB et le Gouvernement, il a souhaité que 2021 sous placée sous le signe du renforcement de cette collaboration.

Depuis quelques années, le Gouvernement du Président Patrice TALON, à travers le Ministère du Plan et du Développement, accorde un grand intérêt aux Organisations Non Gouvernementales Internationales installées au Bénin en vue de favoriser une meilleure synergie et une plus grande complémentarité d’actions entre les deux parties. Une collaboration qui comble les attentes de chacune d’elles, pour le mieux-être des Béninois.

