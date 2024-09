Le Maroc à l’honneur à la 4e édition des ReCiCo

Le Royaume du Maroc sera à l’honneur à la 4e édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCiCo). L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, SEM Rachid RGUIBI, s’investit pour une forte participation des experts et des réalisateurs marocains dont les films sont en compétition. Dimitri S. FADONOUGBO, Délégué général des ReCiCo, a animé une conférence de presse à ce sujet, jeudi 05 septembre 2024.

La 4e édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, c’est du 05 au 12 octobre 2024. Cette édition sera marquée par des projections des films en compétition ; les débats de film ; les ateliers de formation et de distinction des meilleurs œuvres cinématographiques en compétition.

Au cours d’une conférence de presse animée jeudi 05 septembre 2024, Dimitri S. FADONOUGBO, Délégué général des ReCiCo a annoncé que le Maroc sera à l’honneur à cet événement. Ce pays qui occupe actuellement le poste de président de la Fédération panafricaine des festivals du cinéma et de l’audiovisuel, sera l’invité d’honneur de cette édition avec des experts et des réalisateurs dont les films sont en compétition. L’Ambassade du Maroc près le Bénin et le Togo avec résidence à Cotonou, s’investit pour leur participation active, a informé le Délégué général.

Selon les organisateurs des ReCiCo 2024, l’appel à candidature lancé a permis d’enregistrer 117 films de 21 pays africains et de la diaspora. Après la sélection, 09 fictions long métrage, 26 fictions court métrage, 06 documentaires long métrage et 08 documentaires court métrage ont été retenus. Dans le lot, on distingue 17 films béninois.

Pour cette édition, des ateliers de formation seront organisés en scénario, actorat, direction de la cinématographie, et prise de son au profit de 294 postulants provenant de 13 pays africains. Un colloque sur le thème « Le cinéma, un outil de lutte contre l’extrémisme violent », est également prévu, a annoncé le délégué général lors de la conférence de presse au siège de l’Association Maison de la culture à Togbin.

