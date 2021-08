Le Maire AHOUANDJINOU et son conseil communal préoccupés par le bien-être des populations de Kpanroun

La bonne gouvernance locale est celle qui rapproche les gouvernants vers ses administrés et qui tienne compte des préoccupations des populations à la base.C’est cette vision du Maire Angelo Evariste AHOUANDJINOU milite en faveur de la rotation des séances de municipalité dans les arrondissements d’Abomey calavi.

Dans ce cadre,le siège de l’arrondissement de Kpanroun a été choisi pour la tenue de la séance de municipalité du mois d’Août de la commune d’Abomey-Calavi dont les travaux ont été ouverts ce jeudi 05 Août 202.

Comme à l’accoutumée, le Maire et les Chefs d’arrondissement se sont réunis dans le but d’évaluer et de projeter les actions prioritaires du conseil communal au profit des populations de la commune d’Abomey-Calavi.

À l’instar du Chef d’arrondissement de Kpanroun Étienne KPOSSOU qui accueille ladite séance, notons la présence remarquable et "participative" de la Deuxième Adjointe au Maire Sènamy Christelle DAN, des Chefs d’arrondissement Christophe AYISSI, Liamidi De-DRAVO, Léon KPOBLI, Franck DOHO, Pierre GBEGNON, Gilbert BOCO, Arsène DOVOEDO et Augustin KEGBO de même que du Secrétaire Général de la mairie Gildas ADOUKONOU, du Chef de Cabinet du Maire Théodore GLESSOUGBE, du Chargé de Mission du Maire Réné SOTON et des Directeurs techniques de la mairie.

Dans son discours d’ouverture, le Maire Angelo Evariste AHOUANDJINOU a souhaité la bienvenue aux participants et remercié le Chef d’arrondissement de Kpanroun Étienne KPOSSOU pour la spontanéité avec laquelle il accepté que son arrondissement abrite les travaux de cette séance en témoigne la grande mobilisation de la population de Kpanroun à ce rendez-vous mensuel. < La présente rencontre, outre avec les échanges avec la population de Kpanroun sera dans un second moment l’opportunité pour l’autorité communale et les chefs d’arrondissement de suivre une communication sur le thème "Réformes sur les actes d’état civil en République du Bénin : les nouvelles dispositions légales à la délivrance des pièces subséquentes". L’objectif de cet exposé étant de familiariser les acteurs locaux avec ces textes de loi en vue d’une meilleure satisfaction des populations. Il a été également question des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 afin d’offrir aux apprenants de la commune de meilleures conditions de vie et de travail. < > a ajouté l’autorité communale avant de déclarer ouverte ladite séance tout en souhaitant un bon déroulement des travaux en toute sérénité.

