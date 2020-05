Le MOOC, une formation pour mieux couvrir le Covid-19

L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et le Knight Center ont lancé un MOOC au profit des journalistes qui couvrent la pandémie du Coronavirus.

Il s’agit d’une formation en ligne de 04 semaines qui vise à fournir aux journalistes, les connaissances et les outils nécessaires afin de leur permettre de mieux couvrir la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, ses conséquences sociales, financières et politiques.

Selon le sous-directeur général de l’Unesco pour la communication et l’information, Moez Chakchouk, « un journalisme solide et dynamique est de la plus haute importance pour faire face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent ». Les journalistes souligne-t-il, sont « essentiels » afin que les citoyens soient bien informés, avec des faits vérifiés pour « lutter contre la désinformation et la mésinformation, et pour tenir les autorités responsables des politiques élaborées face à cette pandémie ». A l’en croire, la collaboration pour la conception et le déroulement de ce MOOC intervient à un moment critique. Elle favorise un dialogue spécial avec les journalistes sur les éléments nécessaires pour couvrir en toute sécurité le Covid-19 », a ajouté le sous-directeur.

L’inscription au MOOC est ouverte le 23 avril dernier, et la formation a démarré officiellement ce 4 mai 2020, semaine de la Journée mondiale de la liberté de la presse. « C’est l’une des activités principales que l’UNESCO développe avec ses partenaires pour célébrer une presse libre, indépendante et pluralistes, soulignant une fois de plus à quel point le journalisme est central pour nos sociétés, en particulier pendant des périodes comme celles-ci », a conclu Moez Chakchouk.

Selon la formatrice principale du MOOC, Maryn McKenna, le « sujet est énorme ». « Il n’inclut pas que les questions sur l’épidémiologie, le soin clinique et la recherche biomédicale, mais aussi la politique, la finance, le commerce et bien d’autres facettes », a-t-elle expliqué. « Je suis une journaliste scientifique qui a consacré sa carrière à écrire sur les épidémies, et pourtant je dois apprendre des choses tous les jours – et beaucoup d’autres journalistes sont dans la même situation, je pense », a expliqué la formatrice principale.

Encadré

A propos de la formation MOOC

Le MOOC est subdivisé en 04 modules hebdomadaires. Les cours à dispenser courent notamment l’histoire des pandémies et les crises sanitaires du XXe siècle, et la façon dont les gouvernements ont réagi à ces épidémies. Il examinera également le déroulement de la pandémie de 2020 et soulignera l’importance fondamentale de garantir la liberté d’expression, ainsi que d’identifier et de combattre la désinformation et la mésinformation sur la pandémie.

Le module final se penchera sur les différents angles que peuvent prendre les sujets à venir, et s’intéressera également à comment les journalistes peuvent se protéger tout en exerçant leur métier. Chaque module comprendra une série de vidéos, des présentations PowerPoint, des lectures, des quiz et des forums de discussion traitant de différents aspects du cours.

Les versions française, espagnole et portugaise du cours seront enseignées par des instructeurs de haut niveau.

« En cette période de crise liée à la pandémie du Covid-19, il est essentiel que le public ait accès à des informations fiables et d’actualité. Les journalistes ont un rôle clé à jouer pour faire en sorte que tous les citoyens puissent bénéficier des droits à la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse et l’accès à l’information publique.

Le cours en ligne « Journalisme en temps de pandémie : Couvrir le Covid-19 aujourd’hui et dans l’avenir », fournira aux journalistes du monde entier des outils didactiques, du matériel pédagogique et un accès à des spécialistes, pour pouvoir à leur tour offrir des informations de qualité sur la crise actuelle et ses conséquences.

Le MOOC aura également le potentiel de créer un réseau et une communauté de professionnels des médias qui pourront partager leurs idées et des informations sur la meilleure façon de couvrir les épidémies et de lutter contre la désinformation ».

F. A. A.

5 mai 2020 par