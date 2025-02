Le Japon et le PNUD appuient la lutte anti-terroriste via le Bénin

Le CPADD, école nationale à vocation régionale sise au Bénin, a bénéficié, jeudi 13 février, d’un important lot de matériels roulants et d’infrastructures. Ce don du Japon et de ses partenaires du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) vient renforcer la lutte contre les engins explosifs improvisés, armes de prédilection des terroristes.

Véhicules d’intervention sur engins explosifs ; ambulance, un groupe électrogène de 500 KVA et la réalisation de quelques infrastructures. Ainsi se compose le don du Japon et de ses partenaires du Programme des Nations Unies au profit du Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD).

A la réception officielle du don, jeudi 13 février 2025, Djimon SAHGUI, Directeur du CPADD, a exprimé sa grande satisfaction. Il a souligné que ces nouveaux véhicules mettaient fin aux difficultés de transport des matériels nécessaires à l’intervention sur les engins explosifs.

Le CPADD, créé en 2003 en coopération avec la France, est une institution nationale au service de la région. Initialement centrée sur la formation de formateurs aux techniques de base de déminage et de dépollution, elle dispense aujourd’hui des formations sur la gestion sécurisée des stocks de munitions, le déminage humanitaire, ainsi que la lutte contre les moteurs explosifs improvisés (EEI). Ces derniers, utilisés principalement par les groupes armés terroristes du Sahel, menacent la sécurité des populations et freinent la reprise des activités socio-économiques dans la zone.

L’Ambassadeur Uezono HIDEKI a quant à lui rappelé que la coopération japonaise avec le Bénin est vaste et se poursuit depuis 2009. Cet appui contribue à sauver des vies humaines et contribuer à éradiquer l’utilisation des mines.

Pour le Général GBAGUIDI, ce soutien est une marque de générosité et d’humanité. Il a exprimé sa gratitude envers le Japon et a précisé que ces équipements permettront aux techniciens formés au CPADD de sauver des vies sur les terrains de conflit. À ce jour, le centre a formé plus de 4 800 techniciens venus de plus de 50 pays.

14 février 2025 par ,