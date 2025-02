Le HCPC réagit au classement du Bénin selon l’IPC 2024

Le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) salue les avancées significatives réalisées par le Bénin dans le classement selon l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024 publié par Transparency International.

Le Bénin occupe le 69è rang sur 180 pays et la 7è place au niveau africain avec un score de 45/100 sur l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024 publié par l’Organisation internationale non gouvernementale Transparency International. Pour le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC), cette « position témoigne des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance ».

Tout en saluant les « avancées significatives réalisées par le Bénin », le HCPC rend hommage au Chef de l’Etat Patrice Talon dont le « leadership visionnaire et la volonté politique ferme ont été déterminants dans les progrès accomplis ».

C’est sous l’impulsion du président de la République que des « réformes audacieuses ont été mises en place pour renforcer le cadre juridique dans une lutte sans merci contre l’impunité, promouvoir la transparence dans les procédures administratives et garantir la responsabilité des acteurs publics et privés ».

Le Haut-Commissaire, Jacques Acheffon MIGAN, a réaffirmé la détermination de l’institution qu’il dirige à poursuivre les efforts pour prévenir et réprimer tout acte de corruption.

L'INTÉGRALITÉ DU COMMUNIQUE PUBLIE CE 12 FÉVRIER PAR LE HCPC

