Le Groupe SUNU au Bénin plus que jamais une entreprise citoyenne

Fidèle à son engagement citoyen, le Groupe SUNU, à travers ses filiales SUNU Assurances Vie Bénin et SUNU Assurances IARD Bénin, a organisé le vendredi 18 septembre 2020, une opération de don de sang dans l’enceinte de l’immeuble SUNU.

Dans une ambiance conviviale qui témoignait de l’adhésion du personnel à l’initiative, cette journée de don de sang organisée par SUNU Assurances au Bénin a été un franc succès, avec un total de 51 poches de sang récoltées.

« Cette fois-ci, nous avons pensé qu’au-delà des règlements financiers que nous faisons dans le cadre de nos prestations, il faut donner une partie de nous-même ; donner notre sang pour soutenir la population et secourir ceux qui sont dans le besoin. A SUNU Assurances, nous voulons montrer une fois de plus notre soutien au peuple béninois », a expliqué Monsieur Roland METINHOUE, le Directeur Général Adjoint de SUNU Assurances IARD Bénin.

Dans un contexte marqué par une pénurie régulière de ce liquide vital dans les banques de sang au Bénin, occasionnant malheureusement de nombreux décès, l’opération de don de sang est fortement appréciée par le personnel, qui a exprimé sa fierté de travailler au sein d’une telle entreprise.

« J’étais déjà donneur. Cette journée me permet de continuer à donner du sang pour le soulagement des malades. C’est donc avec un grand enthousiasme que je prends part à cette opération. Je suis fier de travailler dans une entreprise qui s’investit dans le bien-être des populations », s’est réjoui Monsieur Wahydi CHOUBADE, membre du personnel de la filiale IARD.

Et Madame Amina BABA IBRAHIM, délégué principal du personnel de la filiale Vie, d’ajouter : « Personnellement, je cherchais depuis un moment à donner du sang. Je ne savais pas où aller. Donc, c’est tout naturellement que je me suis manifestée pour cette opération. Je me réjouis de cette initiative du groupe Sunu Assurances au Bénin. C’est une très belle action citoyenne »

Le Directeur Général de SUNU Assurances au Bénin Monsieur Lassina COULIBALY très satisfait du succès enregistré par l’opération de don de sang, a remercié tous ses collaborateurs et commerciaux des deux filiales qui y ont pris part, avant de rassurer que son Groupe poursuivra ses actions citoyennes au profit de la population béninoise.

Crée en 2000, et présent désormais dans 15 pays d’Afrique, le Groupe SUNU est le leader de l’Assurance vie dans la zone CIMA et aussi leader de l’Assurance Vie au Bénin où Il développe une longue tradition d’actions sociales et humanitaires.

Depuis plusieurs années, SUNU Assurances finance l’illumination de la place du Souvenir (ex Place des Martyrs), chaque fin d’année et récemment, les deux filiales du Groupe SUNU au Bénin, ont soutenu le Gouvernement par une aide d’un montant de 20 millions de FCFA en matériel dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

8 octobre 2020 par