Le Gouvernement vole au secours des entreprises béninoises

En réponse aux impacts de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises du secteur formel et de l’informel, le gouvernement du Bénin à travers le Ministère de l’Économie et des Finances lance avec l’appui de la Banque Mondiale, une nouvelle mesure d’appui aux entreprises.

Soutenir les micros et petites entreprises vulnérables touchées par la crise sanitaire en vue de les aider à rester viables et compétitives. Tel est le but visé par le gouvernement en mettant en place une nouvelle mesure d’appui en faveur des entreprises aussi bien du secteur formel que de l’informel.

Les entreprises désireuses de bénéficier de ce plan national de riposte socio-économique à la Covid-19 sont invitées à s’inscrire en ligne sur https://mesurescovid.finances.bj

Les conditions, documents à fournir et formulaires à remplir dans le cadre de cette inscription peuvent être consultés sur le même site.

Une subvention forfaitaire sera versée à l’entreprise et une autre sera directement versée à chaque salarié.

LES DETAILS SUR LA MESURE D’APPUI AUX ENTREPRISES

